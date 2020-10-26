Большинство украинцев захотели легализовать медицинскую марихуану

Проголосовало 70%.

Социологическая группа "Рейтинг" представила данные экзитпола по всеукраинскому опросу, который прошел в минувшее воскресенье вместе с местными выборами, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, украинцев попросили ответить на пять вопросов. Они касались таких тем, как пожизненное заключение коррупционеров, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение Верховной рады до 300 депутатов, легализация медицинского каннабиса. Кроме того, у людей поинтересовались, поддерживают ли они право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах одобрил 81% украинцев, которые участвовали в местных выборах и опросе. Не поддержали это 16%.

За создание свободной экономической зоны в Донбассе высказались 45% избирателей, против – 43%.

Многие поддержали идею сократить число депутатов Рады – за проголосовали 95% пришедших на выборы, против – пять процентов.

Также поддержали легализацию медицинского каннабиса 70% граждан на избирательных участках, 24% из них выступили против.

Право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, одобрили 78% людей, пришедших на избирательные участки, против – десять процентов. Данный документ в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Британия, он служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. По нему, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.

Согласно сведениям экзитпола, в общенациональном опросе поучаствовали 67% украинцев, которые пришли на выборы. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.

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