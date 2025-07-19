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Мир

Больше не преступление: Чехия легализовала марихуану

Наркотики, каннабис, трава, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 06:13 Фото: pexels
Президент Чехии Петр Павел утвердил закон, предусматривающий частичную декриминализацию марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает MSN, по новым правилам, гражданам теперь разрешается выращивать до трех кустов каннабиса в домашних условиях и хранить не более 100 гр вещества. Вне дома допустимо иметь при себе до 25 гр.

За хранение от 100 до 200 гр марихуаны или выращивание от четырех до пяти растений будет предусмотрено административное наказание. Более крупные объемы по-прежнему будут квалифицироваться как уголовное преступление.

Попытку заблокировать закон предпринимала верховный государственный прокурор Чехии Ленка Брадачова. Она предупреждала, что новая норма может быть использована в интересах наркоторговцев. Однако Минюст Чехии, выступивший автором инициативы, опроверг ее опасения, указав на неверное толкование положений закона.

В Германии аналогичная мера вступила в силу 1 апреля 2024 года. Каннабис был исключен из перечня запрещенных веществ, регламентированных законом о наркотиках. Совершеннолетние граждане получили право иметь до 25 гр марихуаны при себе и хранить до 50 гр дома.

Также было разрешено выращивание до трех кустов для личного пользования. При этом употребление в общественных местах допускается лишь вдали от школ, детских учреждений и спортивных площадок. Теперь легализация каннабиса может ежегодно приносить немецкому бюджету порядка 4,7 млрд долларов и создать до 27 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Мангистау задержали фармацевтов за торговлю сильнодействующими препаратами.

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Аксинья Титова
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