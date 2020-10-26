Они требуют, чтобы Нариман Тюлеев покинул должность главы города.

Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека. Их сдерживают сотрудники милиции, передает zakon.kz.

По информации 24.kg, около 100 человек собрались возле столичного муниципалитета. Они требуют, чтобы Нариман Тюлеев покинул должность главы города.

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает предположительно Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Предыдущий мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку ранее. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются.

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