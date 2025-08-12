Отменить платный въезд на рынок потребовал мэр Бишкека

12 августа глава столицы Кыргызстана Айбек Джунушалиев потребовал отменить плату за въезд на рынок "Кудайберген", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба мэрии Бишкека, во время инспекции градоначальник возмутился и потребовал объяснений у сотрудников рынка. Оказалось, что все это время автомобилисты платили 25 сомов за въезд на легковом автомобиле и по 40 сомов платили водители грузовиков.

Фото: Facebook/312Bishkek

"На каком основании вы берете деньги за въезд на рынок? Куда и в каком количестве поступают эти деньги?" – задал вопрос мэр местным работникам.

Согласно их информации, ежедневная выручка от въездной платы составляет от 15 до 20 тыс. сомов, а деньги поступают в администрацию рынка.

После проверки мэр дал указание о прекращении сбора платы за въезд.

