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Главного санврача не пустили в лабораторию в ВКО - информацию опровергли

Это не наша информация, сказали в пресс-службе ДККБТУ Восточного Казахстана.

Фото : сайт премьер-министра26 октября 2020, 15:22

В Департаменте контроля качества товаров и услуг ВКО опровергли информацию о том, что главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова не впустили в лабораторию ПЦР-исследований в Усть-Каменогорске, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Киясов вместе со специалистами проверял готовность Восточного Казахстана к возможной второй волне пандемии. Специалисты оценивали, насколько жителям региона доступны ПЦР-исследования и насколько правильно работают лаборатории, проводящие тестирование.

Однако такому визиту оказались не совсем рады в одной из лабораторий. Главного санитарного врача не пустили в лабораторию областного центра репродукции в городе Усть-Каменогорск. Что скрывают сотрудники и руководство лаборатории останется только догадываться, - говорилось в сообщении Информационного центра региона.

В Департаменте контроля качества товаров и услуг ВКО опровергли эту информацию.

Это не наша информация, это акимат. Акимат раздает такую фейковую информацию. Мы сейчас разбираемся. Нет у нас никакой информации, что Киясова не впустили, - сообщили в пресс-службе.

В августе этого года сообщалось, что главного санврача Актау не пустили в гостиницу Rixos для проверки.


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