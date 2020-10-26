"Ответишь за свои слова" - аким Усть-Каменогорска объяснил свое сообщение

Оно было отправлено в личной переписке в ответ на оскорбление.

В соцсетях распространяют короткий "обмен любезностями" между жителем Усть-Каменогорска и акимом этого города, передает zakon.kz.

Жительница под ником sandra_ouz в Instagram опубликовала скриншот, на котором в личном сообщении аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар написал: "Ответишь за свои слова".

В пояснениях девушка сообщила, что это сообщение получил ее знакомый после того, как к одному из постов акима города он оставил эмоциональный комментарий, где назвал Жаксылыка Омара "лицемером".

Сам аким не остался в стороне и объяснил свое сообщение.

Вчера в социальной сети появилась частная предвзятая оценка меня лично, не основанная ни на каких фактах или доказательствах, а только на эмоции. Между тем обвинение меня как руководителя города в лицемерии я считаю оскорбительным. Конечно, я не могу оставить такие бездоказательные и оскорбляющие мою честь и достоинство выпады без соответствующей реакции. Причем, когда я сообщил этому человеку об ответственности за оскорбление, он совершенно необоснованно воспринял это личной угрозой, а не призывом следовать в своих действиях требованиям законодательства Республики Казахстан. Я всегда готов выслушать аргументированные, обоснованные претензии. Но, как и любой из вас, не терплю личных, вызванных лишь эмоциями, оскорблений. Со своей стороны я, как и сказал, намерен призвать оскорбителя к ответу предусмотренном законодательством порядке. Подобные оскорбления не имеют никакого отношения к продуктивному диалогу исполнительной власти с населением. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к данному инциденту и продолжите оценивать происходящее объективно, согласно тому, что действительно происходит в нашем городе, - написал Жаксылык Омар в instagram, подкрепив пост скриншотом комментария, оскорбившего его.

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