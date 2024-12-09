#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Общество

Аким ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 17:21 Фото: ortcom.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года ответил жителям Усть-Каменогорска, жалующимся на ухудшение экологических условий, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что в одночасье проблема не решится и остановка заводов – это не выход из положения. Градообразующие предприятия города используют все технологии по очистке отходов.

"Технологии, улавливающие вредные вещества, на этих предприятиях сегодня установлены. С другой стороны – полностью предотвратить выбросы определенных частиц, элементов диоксида хлора, серы полностью невозможно", – сказал Ермек Кошербаев.

Он отметил, что основное загрязнение воздуха происходит из-за микрочастиц диаметром в 30 меньше человеческого волоса. Это смесь частиц пыли, золы, сажи и продуктов горения. Воздух загрязняют ТЭЦ, частные дома и автомобили.

"Смешиваясь с влажным воздухом от реки Иртыш в безветрие, создаются всевозможные химические комбинации и реакции. Они вызывают проблемные состояния у граждан и ухудшают самочувствие из-за того, что воздушный бассейн очень сильно загрязнен", – рассказал аким.

Ермек Кошербаев признал справедливость возмущения граждан и сказал, что его волнует экологическая ситуация в городе.

"Мы живем в этом городе, я сам живу, мои замы, все работники, поэтому для нас небезразлично то, как мы живем. Штрафы мы собираем, около 3,5 млрд тенге, все эти штрафы соответствуют законодательству, поступают в местный бюджет", – заключил он.

Ранее аким рассказал, как строительство ТЭЦ повлияет на экологию Усть-Каменогорска.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: