Аким ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года ответил жителям Усть-Каменогорска, жалующимся на ухудшение экологических условий, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что в одночасье проблема не решится и остановка заводов – это не выход из положения. Градообразующие предприятия города используют все технологии по очистке отходов.

"Технологии, улавливающие вредные вещества, на этих предприятиях сегодня установлены. С другой стороны – полностью предотвратить выбросы определенных частиц, элементов диоксида хлора, серы полностью невозможно", – сказал Ермек Кошербаев.

Он отметил, что основное загрязнение воздуха происходит из-за микрочастиц диаметром в 30 меньше человеческого волоса. Это смесь частиц пыли, золы, сажи и продуктов горения. Воздух загрязняют ТЭЦ, частные дома и автомобили.

"Смешиваясь с влажным воздухом от реки Иртыш в безветрие, создаются всевозможные химические комбинации и реакции. Они вызывают проблемные состояния у граждан и ухудшают самочувствие из-за того, что воздушный бассейн очень сильно загрязнен", – рассказал аким.

Ермек Кошербаев признал справедливость возмущения граждан и сказал, что его волнует экологическая ситуация в городе.

"Мы живем в этом городе, я сам живу, мои замы, все работники, поэтому для нас небезразлично то, как мы живем. Штрафы мы собираем, около 3,5 млрд тенге, все эти штрафы соответствуют законодательству, поступают в местный бюджет", – заключил он.

Ранее аким рассказал, как строительство ТЭЦ повлияет на экологию Усть-Каменогорска.