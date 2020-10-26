Главного санврача РК не было в составе комиссии, которую не впустили в лабораторию в ВКО

Вероятно, произошло недоразумение, сказали в Департаменте контроля качества товаров и услуг Восточного Казахстана.

Информация о том, что главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова не впустили в лабораторию в Усть-Каменогорске, не соответствует действительности. Его не было во время проверки лабораторий, передает zakon.kz.

В Департаменте контроля качества товаров и услуг Восточного Казахстана пояснили, что комиссия Минздрава хотела проверить областной центр репродукции, однако специалистов туда не впустили. Среди них не было главного санитарного врача страны.

В информационных ресурсах распространена информация о том, что главного государственного санитарного врача РК не впустили в ПЦР-лабораторию в Усть-Каменогорске. Отметим, что с ПЦР-лабораториями проверки вели члены республиканской комиссии санитарно-эпидемиологической службы. В планы главного санитарного врача РК не входило посещение частных лабораторий. В области работала комиссия Министерства здравоохранения с 16 по 22 октября и посещались все лаборатории. И имел место такой инцидент, что наша комиссия не могла попасть в областной центр репродукции. Так как это является филиалом, головное предприятие расположено по другому адресу, руководство, возможно, не впустило. Мы думаем, это решаемый вопрос, вероятно, произошло временное недоразумение, - сказала пресс-секретарь Департамента контроля качества товаров и услуг ВКО Баглан Тауанова.

Ранее распространялось сообщение о том, что Ерлана Киясова не впустили в лабораторию ПЦР-исследований в Усть-Каменогорске.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!