Мамин провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19

Об этом сообщает его пресс-служба.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz.

О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения А. Цой, внутренних дел — Е. Тургумбаев, информации и общественного развития — А. Балаева, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, а также акимы Павлодарской области А. Скаков и Карагандинской области — Ж. Касымбек.

Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных. Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов. Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий. Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях. Глава Правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП «Атамекен» провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы. На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями Главного санитарного врача РК. При этом, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.

МВК приняла ряд решений:

I. По школьному обучению со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

II. По работе театров и мечетей Со 2 ноября т. г. разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

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