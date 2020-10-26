В Алматы ослабили карантин

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов по субботам при заполняемости не более 30%.

Главный государственный санитарный врач города Алматы 26 октября подписал новое постановление в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Разрешается деятельность:

религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

непродовольственных и продовольственных крытых рынков при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 м2 на одного посетителя;

объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, при обеспечении не менее 4 кв.м, на одного посетителя.

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов по субботам при заполняемости не более 30% и распределением не менее 4 м2 на одного посетителя.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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Полностью с текстом постановления можно ознакомится здесь

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