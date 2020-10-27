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В Шымкенте рабочий сорвался с 11-ого этажа

Мужчина скончался еще до приезда медиков.

Фото : 4esnok.by27 октября 2020, 00:42

Трагедия произошла во время установки лифта. Шансов выжить у 26-летнего мужчины не было, сообщает zakon.kz.

Он упал прямо в шахту подъемника и скончался еще до приезда медиков, передает Astana TV.

Обстоятельства гибели выясняют полицейские и госинспекторы труда. Специалисты не исключают, что могли быть нарушения правил работы.

Законным ли был выход на работу в воскресенье, мы это тоже установим. Мы изучим ситуацию со всех сторон. После окончательного заключения мы уже будем предпринимать соответствующие меры. Материалы потом будут переданы в полицию, - говорит начальник управления государственной трудовой инспекции города Шымкент Бауыржан Калжанов.


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