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МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.

Фото : tvzvezda27 октября 2020, 07:23

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, перелает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам.

У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость, - приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.

Вместе с тем он отметил, что "у нас нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия".

По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.
Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.


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