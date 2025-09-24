Три человека ранены во время стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в здании иммиграционной и таможенной полиции Далласа произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в соцсетях он назвал инцидент "навязчивой атакой на правоохранительные органы", которая "должна прекратиться". Пока неясно, были ли ранены в результате стрельбы сотрудники иммиграционной и таможенной полиции.

Издание пишет, что официальные лица говорят лишь о трех раненых в результате инцидента.

"Я молюсь за всех пострадавших в этом нападении и за их семьи", – написал Вэнс в X.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

