Мир

Три человека ранены во время стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в США

стрельба в США, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:28 Фото: pixabay
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в здании иммиграционной и таможенной полиции Далласа произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в соцсетях он назвал инцидент "навязчивой атакой на правоохранительные органы", которая "должна прекратиться". Пока неясно, были ли ранены в результате стрельбы сотрудники иммиграционной и таможенной полиции.

Издание пишет, что официальные лица говорят лишь о трех раненых в результате инцидента.

"Я молюсь за всех пострадавших в этом нападении и за их семьи", – написал Вэнс в X.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на юге Казахстана.

Елена Беляева
Елена Беляева
