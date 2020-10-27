В этом году на развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах и селах из республиканского бюджета выделено 113,6 млрд тенге.

Более 930 млрд тенге направят на строительство и реконструкцию систем водоснабжения 2020-2025 годы, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz

Сегодня всего по стране 6 341 сел, из них 4 078 сел обеспечены централизованным водоснабжением, в 279 селах установлены комплексные блок-модули. Продолжается строительство централизованного водоснабжения в 1 146 сельских населенных пунктах, — сообщил Атамкулов.

По его словам, в оставшихся 838 малочисленных селах где проживает менее 200 человек будут установлены комплексные блок-модули очистки воды (КБМ) отечественного производства.

Министр добавил, что на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в рамках программы "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы предусмотрено из всех источников 934 млрд тенге.

В этом году мы приступили к реализации программы "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы, в рамках которой стоит задача к 2025 году обеспечить 100% охват населения страны качественной питьевой водой. В этом году на развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах и селах из республиканского бюджета выделено 113,6 млрд тенге на реализацию 303 проектов. По итогам 2020 года планируется обеспечить доступ к централизованному водоснабжению в городах до 97,5%, в селах до 87,7 %, - уточнил министр.

На сегодня, согласно его информации, в 3 регионах, а именно в Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях централизованным водоснабжением обеспечено 100% городского населения.

Наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской (98,8%), Атырауской (98,4%), и Кызылординской (97,2%) областях. При этом, в отдельных регионах страны наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в Костанайской (61,1%), Жамбылской (72,6%) и Павлодарской (73,3), областях.

Всего, по информации МИИР, с 2000 годов в стране ведется целенаправленная политика по обеспечению питьевой водой и услугами водоотведения наших граждан. За 20 лет в рамках реализации программ "Питьевая вода", "Ақ бұлақ", "Развитие регионов", "Нұрлы жол" в стране построено свыше 48,2 тыс. км инженерных сетей. В результате охват населения услугами водоснабжения доведен до 92,6%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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