Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: утверждены правила
Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим направлениям:
- техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
- капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.
Указано, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.
Одним из условий субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционной программы.
При этом субсидия не предоставляется в случае, если мероприятия, планируемые к реализации в рамках субсидирования, предусматриваются в рамках иных мер государственной поддержки.
Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:
- экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
- окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
- экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
- проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;
- привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Субсидии предоставляются на основании:
- технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;
- положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов к ТЭО или проектно-сметной документации;
- заключения оператора, представленного администратору для принятия решения о предоставлении субсидии по инвестиционному проекту;
- соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
- заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы.
Субсидии предоставляют на основании трехстороннего договора, заключаемого между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.
Трехсторонний договор включает следующие разделы:
- цель предоставления субсидии;
- размер субсидии;
- валюта;
- период освоения – период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
- сроки оплаты;
- санкции за несоблюдение обязательств.
Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.
