Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 7 августа 2025 года утвердил Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим направлениям:

техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;

капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Указано, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.

Одним из условий субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционной программы.

При этом субсидия не предоставляется в случае, если мероприятия, планируемые к реализации в рамках субсидирования, предусматриваются в рамках иных мер государственной поддержки.

Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;

экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;

проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;

привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Субсидии предоставляются на основании:

технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;

положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов к ТЭО или проектно-сметной документации;

заключения оператора, представленного администратору для принятия решения о предоставлении субсидии по инвестиционному проекту;

соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;

заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы.

Субсидии предоставляют на основании трехстороннего договора, заключаемого между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.

Трехсторонний договор включает следующие разделы:

цель предоставления субсидии;

размер субсидии;

валюта;

период освоения – период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;

сроки оплаты;

санкции за несоблюдение обязательств.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.