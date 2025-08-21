#АЭС в Казахстане
Право

Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: утверждены правила

Алматинская ТЭЦ-1, Алматинская ТЭЦ 1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства приказом от 7 августа 2025 года утвердил Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим направлениям:

  • техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
  • капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Указано, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.

Одним из условий субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционной программы.

При этом субсидия не предоставляется в случае, если мероприятия, планируемые к реализации в рамках субсидирования, предусматриваются в рамках иных мер государственной поддержки.

Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

  • экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
  • окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
  • экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
  • проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;
  • привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Субсидии предоставляются на основании:

  • технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;
  • положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов к ТЭО или проектно-сметной документации;
  • заключения оператора, представленного администратору для принятия решения о предоставлении субсидии по инвестиционному проекту;
  • соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
  • заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы.

Субсидии предоставляют на основании трехстороннего договора, заключаемого между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.

Трехсторонний договор включает следующие разделы:

  • цель предоставления субсидии;
  • размер субсидии;
  • валюта;
  • период освоения – период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
  • сроки оплаты;
  • санкции за несоблюдение обязательств.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
