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Подозреваемый в получении взятки замакима Атырауской области решил уволиться

Увольнением он не признает своей вины.

Фото : news.myseldon.com27 октября 2020, 10:57

Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев, в отношении которого сейчас идет следствие, решил уволиться, передает zakon.kz.

Его сообщение об это опубликовал адвокат Таубаева Игорь Вранчев.

Мною принято решение и 22 октября я обратился с заявлением на имя акима Атырауской области об освобождении меня от занимаемой должности первого заместителя акима Атырауской области. Это решение не связано с каким-либо признанием вины с моей стороны по расследуемому уголовному делу, свою невиновность я намерен доказать, так как ничего того, в чем меня обвиняют, я не совершал. Данное решение продиктовано исключительно тем, что пока идет следствие я не могу занимать такую ответственную должность. На первого заместителя акима Атырауской области возложен ответственный участок работы, предстоят выборы в Маслихаты и Мажилис Республики Казахстан, в связи с этим я не хочу бросать какую-либо тень подозрений в адрес моих коллег и акима Атырауской области. В связи с этим и только по этой причине мной принято данное решение, - сказано в заявлении Таубаева.

10 сентября появилась информация о задержании в Атырау первого замакима области Нурлана Таубаева по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Сам Таубаев заявил о своей невиновности.

Читайте также: Аким Атырауской области уйдет в отставку, если его заместителя осудят


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