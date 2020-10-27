Подозреваемый в получении взятки замакима Атырауской области решил уволиться
Увольнением он не признает своей вины.
Фото : news.myseldon.com27 октября 2020, 10:57
Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев, в отношении которого сейчас идет следствие, решил уволиться, передает zakon.kz.
Его сообщение об это опубликовал адвокат Таубаева Игорь Вранчев.
Мною принято решение и 22 октября я обратился с заявлением на имя акима Атырауской области об освобождении меня от занимаемой должности первого заместителя акима Атырауской области. Это решение не связано с каким-либо признанием вины с моей стороны по расследуемому уголовному делу, свою невиновность я намерен доказать, так как ничего того, в чем меня обвиняют, я не совершал. Данное решение продиктовано исключительно тем, что пока идет следствие я не могу занимать такую ответственную должность. На первого заместителя акима Атырауской области возложен ответственный участок работы, предстоят выборы в Маслихаты и Мажилис Республики Казахстан, в связи с этим я не хочу бросать какую-либо тень подозрений в адрес моих коллег и акима Атырауской области. В связи с этим и только по этой причине мной принято данное решение, - сказано в заявлении Таубаева.
10 сентября появилась информация о задержании в Атырау первого замакима области Нурлана Таубаева по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Сам Таубаев заявил о своей невиновности.
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