Правила въезда и пребывания иностранцев изменили в Казахстане

Также внесены изменения в Правила осуществления миграционного контроля и учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу.

Постановлением Правительства РК от 22 октября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории республики, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК, передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули следующие нормы.

Иммигранты, прибывающие с целью осуществления трудовой деятельности, делятся на следующие категории:

1) иностранные работники - иммигранты:

прибывшие для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

привлекаемые работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории РК, в том числе прибывшие в рамках внутрикорпоративного перевода;

2) бизнес-иммигранты - иммигранты, прибывшие с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РК;

3) сезонные иностранные работники - иммигранты, привлекаемые на работу работодателями на срок не более одного года для выполнения сезонных работ, которые в силу климатических или иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), согласно перечню профессий, утверждаемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;

4) трудовые иммигранты - иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту.

Привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в страну, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа или органов внутренних дел в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения, если иное не предусмотрено законодательством республики в области миграции населения и/или международными договорами, ратифицированными РК.

Также говорится, что сезонные иностранные работники, иммигранты, прибывающие по гуманитарным мотивам, оформляют разрешение на временное проживание на общих основаниях, если иное не предусмотрено законодательством РК в области миграции населения и/или международными договорами.

Вместе с тем трудящиеся-мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза и члены их семей въезжают в Казахстан без виз, а также пребывают и выезжают из страны без виз в течение разрешенного срока пребывания.

Между тем Правилах осуществления миграционного контроля и учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу дополнены нормой о том, что расходы по выдворению или реадмиссии несут выдворяемые или реадмиссируемые незаконные иммигранты, физические или юридические лица, пригласившие незаконного иммигранта в РК либо использовавшие его труд на момент установления факта незаконного пребывания иммигранта в Казахстане.

В случае отсутствия либо недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению или реадмиссии финансирование соответствующих мероприятий производится за счет бюджетных средств, при этом затраченные на выдворение или реадмиссию средства подлежат возмещению в судебном порядке по искам заинтересованных государственных органов к вышеназванным лицам.

Иммигранты, принятые от иностранного государства в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным РК, но не имеющие законных оснований для въезда и пребывания в стране, подлежат выдворению в случае, если между Казахстаном и государством гражданской принадлежности либо постоянного проживания такого лица не имеется международного договора о реадмиссии, ратифицированного республикой.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 октября).

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