В Казахстане изменят правила пребывания для иммигрантов

МВД подготовило изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из РК и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу, незаконно пребывающих в стране

Так, говорится, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в РК заканчивается:

для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, – по истечении 30 дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением республики с соответствующей стороной или правительством РК; для граждан государств-членов Евразийского экономического союза – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней; для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в РК, – по истечении срока визы; для граждан государств, с которыми у Казахстана имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах; для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения; для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, – по истечении 15 календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности; для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда; для иммигрантов, постоянно проживавших в Республике Казахстан и оформивших документы на выезд из РК за границу на постоянное место жительства, – по истечении 30 календарных дней после оформления документов; для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – по истечении 30 календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством республики; для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания; для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на 90 календарных дней; в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более, чем на 30 календарных дней.

При этом в правила добавлено, что требования, предусмотренные абзацами 2, 3, 5, не распространяются на иммигрантов:

получивших в установленном порядке разрешение на временное проживание либо визу;

членов экипажей воздушных судов гражданской авиации по действительным проездным документам и при наличии записи в генеральной декларации (полетном задании);

членов экипажей морских и речных судов по действительным документам при наличии записи в судовой роли и выписке из нее;

членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад, перемещаемых железнодорожным транспортом по территории РК по действительным проездным документам, по листам формирования, утверждаемым на каждый рейс;

водителей грузовых транспортных средств (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн), осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, водителей автобусов (имеющих более 12 мест для сидения, исключая место водителя), следующих транзитом, осуществляющих регулярные международные перевозки пассажиров;

сотрудников межправительственной фельдъегерской связи по действительным проездным документам и служебным удостоверениям при наличии командировочных удостоверений (предписаний), выдаваемых компетентными органами государств сторон;

сотрудников правоохранительных органов, в соответствии с предварительной договоренностью по действительным проездным документам и служебным удостоверениям при наличии командировочных удостоверений (предписаний);

членов официальных государственных и правительственных делегаций государств и сопровождающих их лиц;

сотрудников, обслуживающих трансграничные сооружения, находящиеся на территории РК;

владельцев дипломатических и служебных паспортов государств;

имеющих регистрацию по месту жительства или работающих на арендованных у РК территориях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 октября.

Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше. Пор данным Минтруда, на 1 сентября по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляет трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин, что на 131 человек меньше, чем в августе.