Аким ЗКО прокомментировал свадьбу сына сельского акима

Дозвониться до чиновника не удается.

Гали Искалиев распорядился принять меры в отношении чиновника, передает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", 26 октября во время заседания оперативного штаба по нераспространению COVID-19 глава региона поинтересовался у исполняющего обязанности акима Акжайыкского района, действительно ли сельский аким из их района устроил празднование свадьбы своего сына.

Мы ничего не знали об этой ситуации. Узнали только от представителей средств массовой информации. Татжан Утемисов сейчас находится в отпуске, его телефон отключен, мы не можем до него дозвониться, - заверил и.о. акима Акжайыкского района.

Гали Искалиев выразил крайнее возмущение по этому поводу и заявил, что таким чиновникам не место на государственной службе.

Поручаю аппарату акима взять этой ситуацию на контроль и принять соответствующие меры. Если мы сами нарушаем ограничительные меры, то какое право мы имеем требовать соблюдать их от народа, - отметил Гали Искалиев.

Ранее сообщалось, что сельский аким устроил пышную свадьбу сыну в ресторане.

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