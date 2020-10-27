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Казахстанцы без ПЦР-справок могут вернуться на Родину

Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право вернуться домой авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования.

Фото : tripadvisor.ru27 октября 2020, 15:52

Решении МВК по ПЦР-справкам при посадке на авиарейсы разъяснили в пресс-службе Правительства, передает zakon.kz.

Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о запрете с 26 октября т.г. авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Данное требование касается лишь иностранных граждан. Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на Родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования, - пояснили в пресс-службе Правительства РК.

Там пояснили, что при отсутствии ПЦР-справок, по прибытию казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов тестирования.

При посадке на внутренние авиарейсы между регионами Казахстана справка о результатах ПЦР-тестов не требуется.

Ранее главный санитарный врач на транспорте сообщил, что казахстанцев без ПЦР-справок не пустят на борт самолета при вылете из-за границы. В пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК эту информацию подтвердили устно.


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