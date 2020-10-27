В Казахстане уделяется большое внимание соблюдению прав осужденных

Также внесен ряд изменений в Правила внутреннего распорядка.

В Казахстане делается многое для улучшения условий отбывания наказания, реализации права на условно-досрочное освобождение и замену более мягким видом наказания, сообщает zakon.kz.

В рамках законодательных поправок, в большей степени исходящих из рекомендаций и предложений гражданского общества, специализирующегося в вопросах мониторинга соблюдения прав осужденных, инициировано внесение дополнений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы. В основном они ориентированы на критерии оценки поведения, исчисление сроков рассмотрения судом материалов в связи с болезнью, зачет сроков задержания, введение обязанности уведомлять прокурора о переводе осужденного, улучшения условий содержания.

Также внесены изменения в Правила внутреннего распорядка, Инструкцию по созданию условий для отправления религиозных обрядов осужденными к лишению свободы, Правила проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.

В материалах, предоставленных нам представительством Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии, данные изменения отражены следующим образом:

- Обязательное ознакомление вновь прибивших осужденных с порядком и условием отбывания наказания, правами и обязанностями в письменном виде под роспись;



- Время помывки в бане увеличено с 30 минут до 1 часа;



- Внесена реализация права на спорт (заниматься физическими упражнениями в свободное от распорядка дня время на свежем воздухе);



- Осужденным, получающим стационарное лечение в медицинских частях учреждений, разращено прием пищи в местах их проживания;



- В учреждениях минимальной безопасности при желании самого осужденного разрешено носить одежду гражданского образца;



- Разрешено снимать либо расстегивать верхнюю часть одежды, в период просмотра телепередач в отрядах, посещений библиотеки и иных культурно-массовых мероприятий;



- Внедрено выдавать осужденным отрывной талон по принятию от них обращений и ходатайств;

- При наличии соответствующих технических возможностей осужденным, в облегченных условиях отбывания наказания по их желанию краткосрочные свидания предоставляются посредством видеосвязи;

- При наличии соответствующих помещений осужденным, в льготных условиях отбывания наказания, краткосрочные свидания с супругом (супругой), близкими родственниками, предоставляются без разделения между собой перегородкой для осужденных и посетителей;

- Осужденным разрешено иметь при себе религиозную литературу;

- Детализированы вопросы применения поощрений осужденным, обязательное применение поощрений в случае отсутствия нарушений в течение года за хорошее поведение;

- Введена секция прикладного искусства и художественной самодеятельности, для членов которых путем утверждения типового договора об оказании услуг предусмотрена возможность реализации товаров, производимых самими осужденными;

- Четко обозначено, что члены самоуправления осужденных не могут давать поручения другим осужденным, осуществляют свою деятельность исключительно на основании добровольного волеизъявления и коллективного принятия решений в вопросах организации жизнедеятельности учреждения;

- Введена типовая форма Индивидуальной программы социальной адаптации и ресоциализации осужденного, который охватывает, предоставление осужденным образования, медицинского сопровождения, принятие мер по трудоустройству, проведение социально-правовой учебы, организации досуга и саморазвития, поддержание социально-полезных связей, документирование и другие направления, в зависимости от личности и потребностей осужденных. Программа составляется на текущий календарный год, с учетом рекомендаций психолога и иных профильных служб учреждения;

- Совместно с Генеральной прокуратурой, разработаны и исполняются в учреждениях Методические рекомендации к применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий осужденным, которые ориентируют администрации учреждений больше применять беседы воспитательного характера, психологическую помощь осужденным совершившим нарушение распорядка дня, путем отказа от чрезмерно суровых и несправедливых дисциплинарных воздействий, даже в случае совершения осужденными телесных повреждений самим себе;

- Предусмотрены обстоятельства, смягчающие вину осужденного за нарушение установленного порядка отбывания наказания, это – раскаяние виновного, предотвращение осужденным, совершившим нарушение, вредных последствий нарушений, добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда, отсутствие фактов нарушений в течение одного года и более, нарушение совершено впервые, так же если нарушение совершено уязвимой категорией осужденных, к примеру: беременной женщиной или женщиной, имеющей при себе ребенка;

- Введена в эксплуатацию Централизованная автоматизированная база данных УИС, в которую вносятся все учетные данные на осужденного, без предоставления доступа к данной автоматизированной системе посторонних лиц.

- Введен запрет на марширование на плацу, необоснованное пение гимна и других сопровождающих марширование песен. Отменено требование и соответственно ответственность за заправку постели кантиком;

- Улучшаются нормы положенности, то есть вещевого обеспечения с учетом погоды;

- Улучшаются нормы питания. Ранее уже был пересмотрен рацион, увеличив с 14 на 26 позиций, который в сором времени будет повышен до 34 наименований. При этом, понимания влияние инфляции и других факторов (как например усиление иммунитета в частности в рамках противодействия влияния КВИ) расходы на суточное питание 1 осужденного увеличиваются с 603 тенге на 1050 тенге;

- Внедряются сервисы электронных магазинов;

- Предоставляется система видео переговоров, которая сохранится и в посткарантинный период;

- Начинается реализация системы электронного обращения и ведения запрета на цензуру (в данном случае потребовалось внести изменения в закон). Данный механизм позволит реализовать право на подачу жалоб и обращений. В действительности предшествующие механизмы не дали своего должного эффекта, поскольку наличие ящиков не обеспечивает возможностью на практике ежедневной регулярной выемки почты адресатами;

- Определено право организации длительных свиданий для осужденных к ПЛС, создания условий для профобразования и труда (данные нормы еще не целиком реализованы);

- Впервые на официальном сайте тюремной системы ежеквартально проводится обновление статистических данных в разрезе регионов по количеству осужденных к лишению свободы и не связанных с изоляцией от общества;

- Вводится поэтапное внедрение видео жетонов;

- А также альтернативный контроль видео наблюдения. По поручению Президента в учреждениях будет внедрена система сплошного видео мониторинга, которая обеспечит своевременный контроль за обстановкой в пенитенциарных учреждениях в режиме реального времени. Это предотвратит возможные правонарушения как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников;

- Увеличено количество свиданий, видео звонков и телефонных переговоров с родственниками (только за период карантина совершено свыше 33 тысяч видео звонков), а также увеличен вес посылок с 14 до 20 килограмм;

- Пересмотрен перечень заболеваний, подлежащих праву на условно-досрочное освобождение. Вместе с тем перечень не исчерпал своего потенциала и требует дополнительных изменений.

Также создана Централизованная автоматизированная база данных УИС в реализацию Государственной программы "Информационный Казахстан-2020", цель которой автоматизированный учет осужденных, и обработка данных, формирование и получение аналитической и сводной информации. База интегрирована с информационными системами государственных органов - КПСУ Генпрокуратуры РК, Государственная база данных "Физические лица" получение установочных данных, Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства Министерства юстиции, Информационная система Верховного суда в части приема сведений по осужденным, Интегрированный банк данных МВД, Информационные системы Министерства труда и социальной защиты населения.

База содержит учетные данные об осужденных, сведения об их перемещениях, поощрениях, взысканиях, судимостях, медицинском обеспечении, наличии вещевого имущества и др. Всего содержится информация по 43 направлениям, которые обновляются в автоматическом режиме.

В учреждениях УИС Казахстана имеются 50 общеобразовательных учебных заведений. Обучение проходит ежегодно 1800-2000 осужденных. Право на образование предоставляется на государственном и официальном языках.

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