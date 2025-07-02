Осужденные получили возможность консультироваться с врачами и адвокатами по телефону

Министр внутренних дел приказом от 23 июня 2025 года внес изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что для получения юридической помощи осужденным по их письменному или устному заявлению предоставляются свидания с адвокатами, без ограничения их количества, продолжительности, в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность. По желанию осужденного свидания могут предоставляться наедине без разделительной перегородки, а для осужденных к ПЛС и СКЗЛС в специально оборудованной комнате.

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, а также содержащимся в дисциплинарном изоляторе, одиночной камере и помещении временной изоляции, телефонный разговор разрешается в исключительных личных обстоятельствах:

смерть или тяжелая болезнь супруга (супруги), близкого родственника, угрожающие жизни больного;

стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб его семье.

Наличие исключительных личных обстоятельств по вышеуказанным причинам подтверждается свидетельством о смерти, справками медицинских организаций или местных исполнительных органов.

Администрация учреждения обеспечивает безопасность и изоляцию осужденного при предоставлении данного телефонного разговора.

Помимо этого говорится, что к исключительным личным обстоятельствам также относятся чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, введение ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах). В этом случае осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, одиночной камере, помещении временной изоляции, телефонные разговоры с близкими родственниками предоставляются один раз в месяц.

В правила внесено дополнение, в соответствии с которым квалифицированная юридическая помощь предоставляется на основании пункта 95 Правил и части первой статьи 14 УИК.

Для получения квалифицированной юридической помощи посредством телефонных переговоров с адвокатом осужденный обращается с письменным или устным заявлением к администрации учреждения.

"Телефонные переговоры осужденного с адвокатом предоставляются при наличии в личном деле осужденного письменного уведомления о защите (представительстве), предусмотренных Законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», – говорится в тексте.

При этом адвоката и осужденного предупреждают об исключении переговоров с третьими лицами.

В случае нарушений правил ведения переговоров, пользования средствами телекоммуникаций, переговорами с третьими лицами, либо несоблюдения при разговоре норм этики и морали переговоры немедленно прекращаются.

Вместе с тем основания для прекращения переговоров при несоблюдении норм этики и морали не распространяются на случаи предоставления юридической помощи осужденному адвокатом.

Помимо этого, поправками предоставлена возможность осужденным получать онлайн-консультации врачей.

"При наличии соответствующего заключения медицинские консультации могут проводиться с применением дистанционных медицинских услуг", – сказано в документе.

Такие консультации проводятся медицинскими работниками организаций здравоохранения в присутствии медицинского работника медицинской организации, расположенной в учреждении.

Переговоры с третьими лицами при этом недопустимы.

Приказ вводится в действие с 11 июля.

Мы сообщали, что в декабре 2024 года Конституционный суд истолковал нормы Уголовно-исполнительного кодекса РК, указав, что они не ограничивают право осужденного на телефонный разговор в целях получения квалифицированной юридической или медицинской помощи в период нахождения в строгих условиях отбывания наказания, а также содержания в дисциплинарном изоляторе в порядке взыскания.