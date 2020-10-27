Петросян попал в больницу  

Предварительный диагноз - коронавирус.

Юморист Евгений Петросян госпитализирован в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус, сообщает zakon.kz.

По данным источника Лайфа, 75-летнего артиста забрали на скорой из его квартиры в понедельник, 26 октября. Вот уже сутки он находится под наблюдением врачей и принимает лекарства.

Артист чувствует себя удовлетворительно, а решение лечь в больницу он принял самостоятельно с учетом возраста и показателей по здоровью.

Напомним, что весной 2020 годаЕвгений Петросян стал отцом. Артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, и она родила ему ребенка. Пара настойчиво отрицала все слухи, но в свое 75-летие Петросян наконец показал фото с маленьким сыном.

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