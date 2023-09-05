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Подросток из Алматы попал в больницу из-за энергетиков

энергетик, госпитализация, Фото: pixabay
17-летний подросток в течение полугода употреблял энергетические напитки, что привело его к госпитализации с предварительным диагнозом "гемофилия В", сообщает Zakon.kz.

Пациент попал в детскую городскую клиническую больницу №2, у него был установлен низкий уровень свертывания крови. При осмотре у подростка наблюдалась высокая температура, кровоточивость губ, язвочки во рту, боль в суставах и носовое кровотечение. Привезли парня в больницу в инвалидном кресле.

"Главного детского гематолога по Алматы, заведующую отделением гематологии ДГКБ №2 Улжалгас Ускенбаеву насторожило то, что показатели фактора IX у юноши соответствовали уже среднетяжелой форме гемофилии. Но за 17 лет гемофилия проявилась бы раньше и тяжелой форме предшествовала бы начальная. Параллельно наблюдалось снижение VII фактора. К тому же, согласно коагулограмме, нарушения были и внутреннего, и внешнего механизма, что тоже не укладывалось в гемофилию", – отметили в пресс-службе УОЗ.

Выяснилось, что подросток очень часто употреблял на энергетические напитки и фастфуд. Этот рацион привел к нарушению функции печени и нарушение синтеза факторов свертывания в печени. Проведенное лечение дало положительные результаты. На данный момент все факторы свертываемости крови нормализовались.

Ранее сообщалось, что группа депутатов инициировала поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Энергетические напитки хотят приравнять по уровню вреда к алкоголю и табаку, а также прописать ограничения на их продажу.

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