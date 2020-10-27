Сколько школьников во второй четверти будут обучаться традиционно в Казахстане
На сегодняшний день в Казахстане 3,4 миллиона школьников.
Всего в Казахстане 3,4 миллиона школьников, из них во второй четверти продолжат дистанционное обучение 2,2 миллиона учеников, сообщает zakon.kz.
Как сообщили в министерстве образования и науки, во второй четверти число школьников, обучающихся традиционно, увеличится.
Прогнозное количество детей по форматам обучения во второй четверти:
в дистанционном формате – 2,2 млн;
в традиционном формате – 1,2 млн,
в том числе более 800 тыс. в дежурных классах (1-5 классы),
в малокомплектных 4010 школах 434 тыс. учащихся;
в 13 международных школах около 3 тыс. учащихся (1-7 классы).
Напомним, 26 октября межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане приняла решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся.
На сегодняшний день в Казахстане из 3,4 млн школьников обучаются: в дистанционном формате – 2,4 млн; в традиционном формате – 953 тыс., в том числе 647 тыс. в дежурных классах (1-4 классы), в малокомплектных 3047 школах 306 тыс. учащихся.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!