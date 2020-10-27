Сколько школьников во второй четверти будут обучаться традиционно в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане 3,4 миллиона школьников.

Всего в Казахстане 3,4 миллиона школьников, из них во второй четверти продолжат дистанционное обучение 2,2 миллиона учеников, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в министерстве образования и науки, во второй четверти число школьников, обучающихся традиционно, увеличится.

Прогнозное количество детей по форматам обучения во второй четверти: в дистанционном формате – 2,2 млн;

в традиционном формате – 1,2 млн,

в том числе более 800 тыс. в дежурных классах (1-5 классы),

в малокомплектных 4010 школах 434 тыс. учащихся;

в 13 международных школах около 3 тыс. учащихся (1-7 классы).

Напомним, 26 октября межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане приняла решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся.

На сегодняшний день в Казахстане из 3,4 млн школьников обучаются: в дистанционном формате – 2,4 млн; в традиционном формате – 953 тыс., в том числе 647 тыс. в дежурных классах (1-4 классы), в малокомплектных 3047 школах 306 тыс. учащихся.

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