Ученые нашли экологически чистую замену углю

Экологически чистую альтернативу удалось получить из торфа и отрубей.

Сотрудникам Томского политехнического университета (ТПУ) удалось модернизировать свойства доступных видов биотоплива, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Экологически чистую альтернативу удалось получить из торфа и отрубей.

По словам ученых, применение органического топлива позволит дать толчок развитию направления альтернативной энергетики. Научная работа была представлена в журнале Fuel.

Новое топливо позволит сократить загрязнение окружающей среды, а также эффективно утилизировать органические отходы производств с точки зрения экономической выгоды.

Специалисты ТПУ применили метод седиментационного разделения для совершенствования свойств доступных форм топливной биомассы, а также для тщательного рентгенографического исследования ее минеральных составляющих.

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