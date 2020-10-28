Массовый приезд китайцев запечатлели в Атырау. Сколько сейчас там иностранцев?

В Атырауской области находятся 23 122 иностранных граждан.

В Атырауской области обсуждают видео массового прибытия граждан Китая. Как выяснили журналисты Ак Жайык, на видео попало заселение в вахтовом городке "CNCEC" прибывших 22 октября 124 китайских специалистов. Они прибыли чартерным рейсом в Атырау из Нур-Султана для работы на проекте I фазы интегрированного газохимического комплекса в Карабатане, передает zakon.kz.

Видео записали казахстанские работники, сопроводив негативными комментариями. Но позже они пояснили, что никакого злого умысла при записи не преследовали.

В управлении инспекции труда сообщили, что китайцы прибыли в Казахстан по деловой (рабочей) визе и не относятся к категории по получению разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

На фоне этого видео возник вопрос, а сколько всего в Атырауской области граждан Китая и, в целом, иностранцев. На него ответили в миграционной полиции.

В Атырауской области находятся 23 122 иностранных граждан. В прошлом году их было в три раза больше - 74 152 человек. Снижение количества иностранцев связано с карантинными ограничениями въезда в Атырау из-за пандемий коронавируса.

С начала года в Атыраускую область приехали 1957 граждан России, 731 граждан Великобритании, 730 граждан США, 548 граждан Индии, 415 граждан Узбекистана, 348 граждан КНР, 305 граждан Азербайджана, 198 граждан Италии, 174 граждан Таджикистана, 153 граждан Австралии, 145 граждан Кыргызстана и т.д.

В основном это экспаты, приехавшие по работе – 19 818 человек, по иным категориям (частная/гостевая виза) – 777 человек.

С начала года 197 иностранцев получили в Атырау ПМЖ, сроком на пять лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!