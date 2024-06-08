На трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами
Фото: МЧС РК
Казахстанские спасатели потушили автомобиль на трассе в Атырауской области. В нем находились трое иностранных граждан, они переданы медикам, сообщает Zakon.kz.
Происшествие случилось в Макатском районе. На 31-м км автодороги республиканского значения Атырау – Актобе загорелся легковой автомобиль.
"Сотрудники пожарной службы спасли из огня троих граждан Узбекистана. После пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи", – отмечает пресс-служба МСЧ РК.
Причина произошедшего устанавливается.
15 мая в Алматинской области взорвался автомобиль. Произошло это около забора школы.
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