На трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами

Фото: МЧС РК

Казахстанские спасатели потушили автомобиль на трассе в Атырауской области. В нем находились трое иностранных граждан, они переданы медикам, сообщает Zakon.kz.

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