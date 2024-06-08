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На трассе в Атырауской области загорелся автомобиль с иностранцами

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 16:04 Фото: МЧС РК
Казахстанские спасатели потушили автомобиль на трассе в Атырауской области. В нем находились трое иностранных граждан, они переданы медикам, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось в Макатском районе. На 31-м км автодороги республиканского значения Атырау – Актобе загорелся легковой автомобиль.

"Сотрудники пожарной службы спасли из огня троих граждан Узбекистана. После пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи", – отмечает пресс-служба МСЧ РК.

Причина произошедшего устанавливается.

15 мая в Алматинской области взорвался автомобиль. Произошло это около забора школы.

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