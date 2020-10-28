Россия купила Чемпионат мира по футболу - комментатор раскрыл правду

Сложилась определенная система.

Известный российский спортивный журналист, комментатор и актер Василий Уткин ответил на вопрос, купила ли Россия право провести Чемпионат мира-2018 по футболу, передает zakon.kz.

В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Василий Уткин сообщил, что в FIFA сейчас такая система, что без "покупки" не обойтись.

- Россия купила чемпионат мира 2018 года?

- Не в большей степени, чем все остальные за последние 24 года, наверное.

- Да, я не спорю. То есть, Россия купила, как и все остальные?

- Нет, я не хочу так говорить. Россия играла по тем же правилам, по которым играли в последние годы в период правления Зеппа Блаттера (президент FIFA в 1998 - 2015 годах) и последние годы правления Жоао Авеланжа (президент FIFA в 1974 - 1998 годах). Такие были правила.

- То есть, по этим правилам страны, которые очень хотели провести у себя чемпионаты, они их покупали?

- Дмитрий, я обратил внимание, что между русским языком, как на нем говорят в Москве, и как на нем говорят в вашей стране, происходят в последнее время серьезные изменения. Поэтому на русском языке я бы не употреблял слово «купили», но если вам кажется, что это так стоит назвать, то давайте мы с вами согласимся. Но это - ваша трактовка подобного понятия.

- Чемпионат мира в России могли отменить теоретически?

- Мне трудно сейчас восстановить все слагаемые этой картины, но у меня не было ни единого сомнения, по крайней мере после того, как состоялась жеребьевка, что чемпионат состоится и состоится он в России.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!