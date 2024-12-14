Футбол: результаты жеребьевки на Чемпионат мира – 2026
Фото: pixabay
13 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба FIFA на своей странице в Х, команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников.
UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. 🔐— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024
- группа А: Германия/Италия (победитель в этой паре), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;
- группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;
- группа C: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Белоруссия;
- группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан;
- группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария;
- группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения;
- группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта;
- группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;
- группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;
- группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;
- группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;
- группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
"Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года".Пресс-служба FIFA
Фото: Х/FIFAWorldCup
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах:
- США;
- Канаде;
- Мексике.
В турнире впервые примут участие 48 сборных, а финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в этот же день прокомментировал исход жеребьевки. Также Лига чемпионов УЕФА также вернется в 2025 году. Уже известны команды-лидеры и аутсайдеры.
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