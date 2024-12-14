Футбол: результаты жеребьевки на Чемпионат мира – 2026

13 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба FIFA на своей странице в Х, команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников.

UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. 🔐 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024

группа А: Германия/Италия (победитель в этой паре), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

группа C: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Белоруссия;

группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан;

группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария;

группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения;

группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;

группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

"Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года". Пресс-служба FIFA

Фото: Х/FIFAWorldCup

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах:

США;

Канаде;

Мексике.

В турнире впервые примут участие 48 сборных, а финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в этот же день прокомментировал исход жеребьевки. Также Лига чемпионов УЕФА также вернется в 2025 году. Уже известны команды-лидеры и аутсайдеры.