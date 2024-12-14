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Спорт

Футбол: результаты жеребьевки на Чемпионат мира – 2026

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 05:44 Фото: pixabay
13 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба FIFA на своей странице в Х, команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников.

  • группа А: Германия/Италия (победитель в этой паре), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;
  • группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;
  • группа C: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Белоруссия;
  • группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан;
  • группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария;
  • группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения;
  • группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта;
  • группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;
  • группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;
  • группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;
  • группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;
  • группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
"Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года".Пресс-служба FIFA
Жеребьевка, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 05:44

Фото: Х/FIFAWorldCup

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах:

  • США;
  • Канаде;
  • Мексике.

В турнире впервые примут участие 48 сборных, а финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в этот же день прокомментировал исход жеребьевки. Также Лига чемпионов УЕФА также вернется в 2025 году. Уже известны команды-лидеры и аутсайдеры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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