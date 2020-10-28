Что делать студентам вузов, лишившихся лицензий
Министерством образования и науки внесены изменения в нормативные документы.
Фото : d1acynfdde.xn28 октября 2020, 11:44
Студенты вузов, лишившихся лицензий, теперь могут переводиться в другие университеты, не дожидаясь окончания семестра, сообщает zakon.kz.
В связи с закрытием отдельных вузов и необходимостью своевременного перевода студентов в другие учебные заведения Министерством образования и науки внесены изменения в нормативные документы. Теперь в случае ликвидации вуза, лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью студенты могут переводиться в другие высшие учебные заведения, не дожидаясь завершения семестра.
Эта норма направлена на поддержку обучающихся, обеспечение возможности продолжения обучения.
Кроме того, в настоящее время министерством рассматриваются предложения ряда вузов по внесению изменений в Типовые правила деятельности организаций образования в части обеспечения возможности обучающимся вузов, у которых приостановлена лицензия, перевода в иные вузы, не дожидаясь возможного отзыва лицензии.
Предлагаемые изменения проходят соответствующие процедуры согласования с заинтересованными организациями.
Кроме того, министерством при обеспечении перевода студентов закрываемых вузов в другие университеты будет решаться вопрос о стоимости обучения на платной основе, чтобы максимально не допустить ее увеличения.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045612-276bf753fbd7a9d617b9b752050027c7
Сейчас читают