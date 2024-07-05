В казахстанских вузах будут обучать студентов применять искусственный интеллект

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправка предусматривает, что для подготовки студентов к жизни и работе в современном мире ОВПО (вузы) разрабатывают и реализуют образовательные программы, направленные на освоение компетенций по применению искуственного интеллекта для решения профессиональных задач.

Разработкой образовательных программ в ОВПО занимаются академические комитеты, создаваемые приказом руководителя ОВПО, в состав которых включаются представители академического персонала, работодателей, обучающихся.

На основании образовательных программ формируются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам (силлабусы).

При этом обучающиеся самостоятельно определяют траектории обучения, направленные на достижение результатов обучения по образовательной программе, за исключением дисциплин цикла ООД.

Также в госстандарт добавлено, что образовательные программы высшего образования разрабатывается ОВПО по принципу модульного обучения. Во всузах принцип разработки образовательных программ определяктся самостоятельно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.

Ранее сообщалось, что в выплаты стипендий студентам и магистрантам внесены изменения.