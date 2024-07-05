Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В казахстанских вузах будут обучать студентов применять искусственный интеллект

В казахстанских вузах будут обучать студентов принять искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 10:11 Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправка предусматривает, что для подготовки студентов к жизни и работе в современном мире ОВПО (вузы) разрабатывают и реализуют образовательные программы, направленные на освоение компетенций по применению искуственного интеллекта для решения профессиональных задач.

Разработкой образовательных программ в ОВПО занимаются академические комитеты, создаваемые приказом руководителя ОВПО, в состав которых включаются представители академического персонала, работодателей, обучающихся.

На основании образовательных программ формируются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам (силлабусы).

При этом обучающиеся самостоятельно определяют траектории обучения, направленные на достижение результатов обучения по образовательной программе, за исключением дисциплин цикла ООД.

Также в госстандарт добавлено, что образовательные программы высшего образования разрабатывается ОВПО по принципу модульного обучения. Во всузах принцип разработки образовательных программ определяктся самостоятельно. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.

Ранее сообщалось, что в выплаты стипендий студентам и магистрантам внесены изменения.

Читайте также

Казахстанцы и дальше смогут посещать Таиланд без визы
Казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Прием в палату юридических консультантов: что изменилось
Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Выплата стипендий студентам и магистрантам: внесены изменения
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Высшее образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: