В Казахстане ожидается потепление

Прогноз погоды на три дня.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 29-31 октября, сообщает zakon.kz.

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона. Ожидается погода, преимущественно без осадков, лишь на востоке, а в начале периода - на севере, центре и юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На востоке и в горных районах юго-востока страны в этот период возможны сильные осадки. Местами усилится ветер с низовой метелью, ожидаются туман, гололед, - сообщили в ведомстве.

Температура воздуха наоборот будет повышаться, так как на всю территорию республики будут влиять теплые воздушные массы с районов Ирана.

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