Потепление ожидается в Казахстане
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 4 по 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы:
- на западе, северо-западе страны до 0-8°;
- на севере, в центре до -5-15°;
- на востоке до -7-18°;
- на юге, юго-востоке до -8+2°.
При этом, как отметили в гидрометцентре, на большей части страны ожидаются осадки.
"В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцева моря, где на большей части страны ожидаются осадки (дождь и снег). По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер".РГП "Казгидромет"
О том, в каких областях Казахстана на 3 марта 2025 года объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.
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