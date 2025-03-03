#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

Потепление ожидается в Казахстане

Потепление ожидается в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:43 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 4 по 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы:

  • на западе, северо-западе страны до 0-8°;
  • на севере, в центре до -5-15°;
  • на востоке до -7-18°;
  • на юге, юго-востоке до -8+2°.

При этом, как отметили в гидрометцентре, на большей части страны ожидаются осадки.

"В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцева моря, где на большей части страны ожидаются осадки (дождь и снег). По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер".РГП "Казгидромет"

О том, в каких областях Казахстана на 3 марта 2025 года объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:43
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:43

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Кто и как может работать сверхурочно в Казахстане: важно знать
Общество
13:21, Сегодня
Кто и как может работать сверхурочно в Казахстане: важно знать
Какое наказание грозит за использование дипфейков
Общество
13:16, Сегодня
Какое наказание грозит за использование дипфейков
Помоги ближнему своему: алматинские волонтеры поддержали ветеранов и пожилых людей
Общество
12:51, Сегодня
Помоги ближнему своему: алматинские волонтеры поддержали ветеранов и пожилых людей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: