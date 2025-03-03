Потепление ожидается в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 4 по 6 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы:

на западе, северо-западе страны до 0-8°;

на севере, в центре до -5-15°;

на востоке до -7-18°;

на юге, юго-востоке до -8+2°.

При этом, как отметили в гидрометцентре, на большей части страны ожидаются осадки.

"В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцева моря, где на большей части страны ожидаются осадки (дождь и снег). По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

О том, в каких областях Казахстана на 3 марта 2025 года объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.

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