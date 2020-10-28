В Петропавловске мужчина с гранатой угрожал медикам

Мужчина является участником Афганской войны, участником паралимпийских игр.

58-летний житель Петропавловска парализовал работу городской поликлиники №4, достав гранату и угрожая медперсоналу, передает zakon.kz.

По информации ДП СКО, вызов на 102 поступил в 09:10. На место были направлены все службы. Из здания были эвакуированы медперсонал и свыше 100 пациентов

Боеприпас был изъят специалистами-взротехниками и помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных веществ. Мужчина задержан и доставлен в Первый отдел полиции УП Петропавловска для дальнейшего разбирательства.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствию предстоит установить причины и все обстоятельства произошедшего.

Со слов задержанного, на такие действия его толкнуло недовольство качеством работы медицинского учреждения. Известно, что мужчина является участником Афганской войны, участником паралимпийских игр.

По предварительному осмотру специалистов-взрывотехников ДП СКО установлено, что у гранаты Ф-1 отсутствовал собственный запал, что исключает ее взрывное действие.

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