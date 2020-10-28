Антикор не дал чиновникам потратить 573 млн на госзакупках

Антикоррупционная служба провела мониторинг и выявила факты необоснованной растраты бюджетных денег.

В результате мониторинга портала госзакупок на пресечение фактов необоснованной растраты бюджетных денег сэкономлено 573 млн тенге, сообщил на брифинге руководитель Департамента по противодействию коррупции Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом с начала текущего года на регулярной основе проводится работа, направленная на пресечение фактов необоснованной растраты бюджетных средств при осуществлении государственных закупок. В результате мониторинга портала государственных закупок экономия бюджетных средств составила более 573 млн тенге, — сообщил Кабдула на площадке Astana Adaldyq Alany.

В ходе проведения мониторинга установлено завышение цен в управлении активов и государственных закупок города Нур-Султан и в Управлении контроля и качества городской среды.

После направленных рекомендаций, вышеуказанные закупки были отменены, — уточнил глава департамента.

Предупреждение и профилактика коррупции включает в себя два блока работ – это проведение внешнего анализа коррупционных рисков, в том числе антикоррупционный мониторинг и административная практика.

За 9 месяцев этого года был проведен ряд внешних анализов коррупционных рисков в деятельности Управлений общественного здравоохранения, физической культуры, по инвестициям и развитию предпринимательства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, строительства, Департамента экологии, инспекциях агропромышленного комплекса и ветеринарного контроля и надзора.

По итогам проведенной работы в адрес государственных органов внесено 67 рекомендаций, направленных на недопущение коррупционных правонарушений, 56 или 84% из которых исполнены в полном объеме, по остальным рекомендациям срок исполнения еще имеется, — заключил Кабдула.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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