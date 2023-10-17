Антикор оставил чиновников Алматинской области без компьютеров за 20 млн тенге

Необоснованную трату бюджетных денег пресекли сотрудники Антикоррупционной службы в Алматинской области. Они не дали местным чиновникам купить компьютеры по завышенным ценам почти на 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 17 октября, региональное управление цифровых технологий объявило конкурс на закупку большого количества техники. Чиновники собирались приобрести 32 компьютера по 497,2 тыс. тенге за штуку, три ноутбука по 514,8 тыс. тенге за единицу и четыре моноблока по 598,2 тыс. тенге каждый.

"В ходе мониторинга средней стоимости данных товаров установлено, что цены были завышены на 102,78%, 77,54% и 60%, соответственно", – пояснили в Антикоре.

Благодаря вмешательству ведомства закупку отменили. Теперь чиновникам Алматинской области придется заново объявлять тендер, на сей раз с более реалистичными суммами.

Ранее в той же Алматинской области госучреждение пыталось купить подарочный набор за 18,4 млн тенге.