Две сестры 27 раз ударили ножом охранника за требование надеть маски
Они страдают от биполярного расстройства.
Фото : freeimages.com28 октября 2020, 15:54
Двум женщинам в Чикаго предъявили обвинения в покушении на убийство, после того как в ответ на требование охранника надеть маску в магазине, одна из них нанесла ему 27 ножевых ранений, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, сестры Джессика и Джейла Хилл в воскресенье вошли в один из магазинов в Чикаго незадолго до закрытия, когда к ним подошел охранник и потребовал надеть маски и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук.
В ответ на требование покинуть магазин, одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила и удерживала за волосы, пока другая наносила охраннику ножевые ранения с помощью небольшого ножа, спрятанного в расческе. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось задержать сестер в магазине до приезда полиции.
Его доставили в больницу, хирургического вмешательства не потребовалось.
Женщинам были предъявлены обвинения в покушении на убийство, при этом, адвокат Хиллов заявил, что сестры действовали в целях самозащиты, а также страдают от биполярного расстройства. Судья отказала им в освобождении под залог, сославшись на заявления свидетелей и записи с камер.
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