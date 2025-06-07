В Азербайджане мужчину подозревают в жестоком нападении с топором на мать и сестру

31-летнего жителя Товузского района в Азербайджане, который официально страдает психическим расстройством, подозревают в жестоком нападении на мать и сестру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vesti.az, семья проживала вместе. В какой-то момент, по версии полиции, подозреваемый схватился за топор и нанес травмы 25-летней сестре, затем ударил 55-летнюю мать. После этого молодой человек поджег дом.

Уточняется, что в результате обеих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но подробности появились только о состоянии младшей родственницы.

"У женщины была диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма с вытекающей спинномозговой жидкостью, травматический шок", – сообщается в публикации.

Известно, что матери мужчины оказали помощь, но спасти не смогли.

Молодого человека уже задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки.