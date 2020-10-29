Бырыс вновь проиграл – теперь аутсайдеру

Четвертое поражение подряд.

"Барыс" потерпел поражение от "Сочи" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает zakon.kz.

Короткая выездная серия "Барыса" закрывалась в среду матчем в Сочи. Тренерский штаб внес ряд изменений в звенья – в первом составе к Волку и Михайлису присоединился Старченко. Виделль, Фрэттин и Лилья составили вторую тройку, Алихан Асетов сменил Павла Акользина.

После безголевого первого периода россияне мощно провели старт и концовку второго отрезка – по шайбе забросили Стрёмвалль и Мироманов.

"Барыс" был очень активен в середине отрезка, но вратарь хозяев Максим Третьяк действовал надежно. Несмотря на все усилия в третьем периоде, "Барыс" не сумел отквитать хотя бы одну шайбу. Более того, в концовке встречи поразил пустые ворота "Барыса" – 3:0, - говорится на сайте казахстанского клуба.

"Барыс" возвращается в Казахстан. В пятницу состоится домашняя игра с "Куньлунем".

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