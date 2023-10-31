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"Барыс" уступил "Металлургу", потерпев четвертое поражение подряд

хоккей Фото: hcbarys.kz
В первом матче выездной серии "Барыс" уступил "Металлургу", потерпев четвертое поражение подряд, сообщает Zakon.kz.

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Вместо Алихана Асетова в заявке команды на матч оказался Артем Королёв – выпускник ДЮСШ "Барыс" дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.

Стартовый отрезок прошел при небольшом преимуществе астанчан, которые дважды поиграли в большинстве. И один раз лишний был реализован – Аркадий Шестаков поразил цель броском с острого угла. Во второй двадцатиминутке "Металлург" значительно прибавил и выровнял игру. Сначала отличный момент был у Робина Пресса – шайба после его броска с неудобной руки шла в ворота минуя Эдварда Паскуале, но "Барыс" выручил Адиль Бекетаев. А вот с броском Макара Хабарова, отлично сыгравшего на добивании, оборона гостей уже не справилась.

В заключительной трети преимущество хозяев материализовалось в еще 2 взятия ворот. Оба раза на пятаке перед чужими воротами отлично сыграл Егор Коробкин. Интригу в игру вернул Кирилл Савицкий, который отличился за две минуты до финальной сирены. Но спасти игру у "Барыса" не получилось.

"Металлург" – "Барыс" 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

  • 0:1 – 11:27 – Шестаков (Бекетаев, Савицкий) ГБ
  • 1:1 – 25:05 – Хабаров (Гребёнкин)
  • 2:1 – 43:29 – Коробкин (Хабаров)
  • 3:1 – 54:07 – Коробкин (Маклюков, Джонсон)
  • 3:2 – 58:09 – Савицкий (Муратов, Бекетаев)

2 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в Екатеринбурге с "Автомобилистом".

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