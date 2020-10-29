Бесплатная психологическая помощь: в Казахстане запустили новый онлайн-сервис

На сегодня онлайн консультацией воспользовались более 350 человек.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья совместно с детским фондом ЮНИСЕФ создали сайт для оказания психологической и психотерапевтической дистанционной помощи практически всем группам населения в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает Елорда Инфо, сайт состоит из двух больших частей. Первая – образовательная часть, где можно узнать больше о психическом здоровье, о том, как регулировать те или иные расстройства (нарушение сна, тревожность), управлять своим стрессом в период пандемии. На сегодня более 40 тыс человек уже посетили этот сайт, где совершили более 100 тыс соответствующих сессий.

Вторая часть – непосредственно индивидуальная помощь. Она тоже состоит из двух частей. Вы можете послать вопрос, который вас интересует и вам придет ответ в письменном виде, также есть онлайн консультации. На сегодня онлайн консультацией воспользовались более 350 человек. Записаться можно через сам сайт, вы можете оставить свой номер телефона, это абсолютно конфиденциально, справочную службу, колл-центр и с электронного адреса, — рассказал Генеральный директор РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК Николай Негай.

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