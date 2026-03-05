Онлайн-сервис по запросу видео нарушения ПДД запустили в Казахстане

Теперь казахстанские водители смогут онлайн запрашивать видеозаписи нарушений правил дорожного движения, зафиксированных на камерах контроля.

Бесплатный сервис впервые запустил Freedom Bank совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Для запроса видео необходимо войти в приложение Freedom SuperApp, перейти в раздел "Сервисы", затем выбрать "Госуслуги". После этого нужно открыть "Штрафы", отметить "Штрафы по ИИН", данные удостоверения личности заполнятся автоматически. Пользователю будут доступны функции оплаты и обжалования штрафа, а также подача заявки на запрос видеозаписи дорожного нарушения. Заявка на предоставление видеоматериалов подтверждается биометрической аутентификацией и одноразовым паролем. В течение нескольких минут на телефон поступит push-уведомление с записью правонарушения.

Фото: пресс-служба Freedom Bank

Видео длительностью до 10 секунд будет доступно внутри приложения Freedom SuperApp в течение 14 дней. Отметим, что при начислении штрафа за административные правонарушения пользователю автоматически направляется push-уведомление.

"Запуск нового сервиса – это логичное продолжение функционала по обжалованию штрафов, которое мы реализовали в конце прошлого года. Теперь доступ к видеоматериалам делает процесс максимально прозрачным и понятным для водителей. Кроме того, это инструмент повышения правовой культуры и профилактики повторных нарушений. Развитие таких услуг – последовательный шаг в повышении удобства взаимодействия граждан с государственными услугами. Freedom Bank намерен и дальше работать с государственными структурами, расширяя перечень услуг, доступных в онлайн-формате". Член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов

Напомним, ранее Freedom Bank реализовал сервис по обжалованию штрафов. Благодаря функционалу пользователи приложения банка могут оспорить взыскания за превышение скоростного режима и других норм дорожного движения и правил общественного порядка в несколько кликов. Freedom Bank стал первым финансовым институтом, оцифровавшим этот процесс.

