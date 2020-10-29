Что посмотреть в "Астана Опера" в ноябре

Жителей и гостей столицы ждут упоительные вечера инструментальной музыки.

Упоительные вечера инструментальной музыки, концерты звезд мировой оперной сцены Майры Мухамедкызы и Медета Чотабаева, творчество казахстанских и зарубежных композиторов, яркие классические произведения для взрослых и детей ждут жителей и гостей столицы в Камерном зале "Астана Опера" в ноябре, сообщает zakon.kz.

1 ноября в 18.00 инструментальное трио Дамили Махпировой, Асета Нельдыбаева и Гульжанат Жанатаевой представит вечер камерной музыки L’Esprit du Vent "Дыхание ветра". Слушателям предстоит окунуться в атмосферу современного музыкального салона. Прозвучат произведения для гобоя, фагота и фортепиано французских и казахстанских композиторов – Терцет для гобоя, фагота и фортепиано, op.22 Т. Лалье, Трио для фортепиано, гобоя и фагота FP 43 Ф. Пуленка, Трио для гобоя, фагота и фортепиано Ж. Франсе, "Шутка" Г. Узенбаевой и "Аққу домбыра" А. Абдинурова. Название концерта "Дыхание ветра" было выбрано неслучайно: французская музыка, которую характеризуют особое изящество и легкость, исполняется на деревянных духовых инструментах и фортепиано, буквально рождаясь дыханием прекрасных музыкантов-виртуозов. Произведения, которые они предлагают вниманию слушателей, требуют высокого профессионального мастерства, безупречного чувства ансамбля и входят в академический репертуар лучших инструменталистов.

Заслуженный деятель Казахстана Дамиля Махпирова (гобой) – концертмейстер группы гобоев Симфонического оркестра "Астана Опера". В ее концертном репертуаре произведения камерной музыки И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, И. Кванца, М. Равеля, а также современных композиторов – А. Шнитке, С. Абдинурова и многих других. Дамиля Махпирова воспитала большую плеяду молодых гобоистов, которые работают во многих творческих коллективах республики. Она вносит заметный вклад в развитие инструментального искусства Казахстана.

Мәдениет қайраткері Асет Нельдыбаев (фагот) – концертмейстер группы фаготов Симфонического оркестра "Астана Опера". В его репертуаре произведения всех музыкальных направлений. Он выступает как сольно, так и в составе ансамблей. Входит в состав инструментального квинтета "Квиконте". Асет Нельдыбаев – талантливый педагог, его студенты становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов.

Гульжанат Жанатаева (фортепиано) – заведующая кафедрой камерного ансамбля и квартета Казахского национального университета искусств. Участие в камерных составах, а также концерты с сольными программами и в качестве концертмейстера снискали ей репутацию прекрасного чуткого ансамблиста и блистательной пианистки. Ее исполнительское мастерство отмечено грамотами и медалями Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

4 ноября в 19.00 к 175-летию великого мыслителя, философа, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева в театре "Астана Опера" пройдет концерт "Бір жерде бірге жүрсең басың қосып..." из цикла "Абай әлемі". В программе концерта произведения из музыкально-поэтического наследия Абая в обработке Б. Ерзаковича. М. Сагатова, Б. Джуманиязова, Н. Мендыгалиева, К. Шильдебаева и других композиторов. Впервые в "Астана Опера" будет исполнен вокальный цикл на стихи Абая Толегена Мухамеджанова.

На сцену Камерного зала выйдут мастера вокального искусства – ведущие солисты "Астана Опера" Заслуженные деятели Казахстана сопрано Жупар Габдуллина, меццо-сопрано Дина Хамзина, тенор Жан Тапин; приглашенный солист Заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК баритон Шахимардан Абилов. Инструментальную часть программы представит квинтет кобызистов "Бозайғыр" и пианистка Раушан Бескембирова.

7 ноября в 18.00 Камерный хор Государственной академической филармонии Акимата г. Нур-Султан выступит с концертом хоровой музыки П. Чайковского, посвященным 180-летию композитора. Коллектив исполнит такие произведения, как: "Не кукушечка во сыром бору…" на стихи Н. Цыганова, "Что смолкнул веселия глаc?.." на стихи А. Пушкина, "Ночевала тучка золотая…" на стихи М. Лермонтова, "Щелкунчик-микс" на стихи Е. Астафурова, "Скажи, о чем в тени ветвей…" на стихи В. Соллогуба (солист Ж. Байбосынов), "То было раннею весной…" на стихи А. Толстого (солистка А. Саясат), "День ли царит…" на стихи А. Апухтина (солистка А. Салыкова), "Соловушко" и т.д. Художественный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Гульмира Куттыбадамова.

8 ноября в 12.00 самым маленьким театралам будет предложена зоологическая фантазия К. Сен-Санса "Карнавал животных". Одно из наиболее известных сочинений, написанных для юных слушателей, оно также интересно будет и для взрослых. Произведение наполнено юмором, в отдельных частях сюиты можно услышать пародии на известные музыкальные произведения или цитаты из них. Ребята услышат, как звучат инструменты симфонического оркестра, как они способны подражать голосам и передавать повадки животных и птиц. В музыкально-поэтическом концерте из цикла "Классика детям" выступит Камерный ансамбль "Астана Опера" под управлением дирижера Руслана Баймурзина, музыковед – Сауле Маулетова.

12 октября в 19.00 слушателей ждет концерт "Вечер с Чайковским", посвященный 180-летнему юбилею великого композитора. Каждое исполнение музыки П. Чайковского раскрывает в ней новую глубину, тайные смыслы, и поэтому его гениальные сочинения горячо любят и с таким удовольствием слушают зрители, а также они украшают репертуар артистов. Публике представят романсы "Примирение", "Нет, только тот, кто знал...", "День ли царит...", "Мы сидели с тобой...", Секстет "Воспоминание о Флоренции" ор. 70, ре минор (1 часть), три пьесы для скрипки и фортепиано "Воспоминание о дорогом месте", ор. 42, Pezzo capriccioso, op. 62, Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (переложение для флейты и фортепиано Л. Ауэра) и многие другие.

Вокальные произведения П. Чайковского прозвучат в исполнении Асем Сембиной, Назым Сагинтай (сопрано), Татьяны Вицинской (меццо-сопрано), Нарула Тойкенова (тенор), а также юных артистов Детского хора театра "Астана Опера", хормейстер – Айгерим Макибаева, руководитель – Алтынганым Ахметова. Инструментальную музыку композитора представят Заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова (скрипка), Аскар Муканов (виолончель), Балжан Сапарова (флейта) и секстет в составе: Меиржан Кенесбаев, Жибек Мусургалиева (скрипки), Леонид Мысовский (альт), Акежан Дотаев (альт), Талгар Толкынулы (виолончель), Нурисламбек Джуматов (виолончель), руководитель секстета – профессор КазНУИ Серик Сырлыбаев. Партия фортепиано – Раушан Бескембирова.

15 ноября в 15.00 состоится концерт "Музыкальное путешествие по Европе". Музыка композиторов Германии, Франции и Италии будет представлена в исполнении молодых казахстанских артистов – лауреатов международных конкурсов Манарбека Абаева (кларнет), Улпан Абдикаримовой (сопрано) и Розы Солтыхановой (флейта). Партия фортепиано – Динара Калабаева. В программе – Соната для кларнета и фортепиано №2 ми-бемоль мажор, op. 120 И. Брамса, Соната для флейты и фортепиано, FP164 Ф. Пуленка, "Прекрасный вечер", "Романс" К. Дебюсси, Ave Maria Дж. Каччини, Павана, ор. 50 Г. Форе, Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано ля минор, ор. 6 К. Сен-Санса.

19 ноября в 19.00 ведущий солист театра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана, командор Ордена Звезды Италии, победитель Национального проекта "100 новых лиц Казахстана" пользующийся международным признанием казахстанский тенор Медет Чотабаев представит яркий концерт O Paese d' 'o Sole ("Солнечная страна"). Слушателей ждет увлекательное музыкальное путешествие на юг Италии, где они смогут ощутить радостную атмосферу солнца, моря, птиц и теплого летнего ветерка. В программу вечера вошли всеми любимые неаполитанские песни Дж. Россини, Э. ди Капуа, Р. Фальво, Э. де Куртиса, Ч. Биксио, Ф.П. Тости, Г. Лама, Э. Каннио и др. Партия фортепиано – Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

22 ноября в 18.00 в блестящей интерпретации ведущих солистов "Астана Опера" пройдет полюбившаяся столичной публике искрометная опера-фарс "Шёлковая лестница" Дж. Россини. Образ красавицы Джулии, вокруг которой разворачивается действие произведения, представит Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Партию ее возлюбленного Дорвиля исполнит Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин. В роли незадачливого Джермано – Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, Бланзак – Евгений Чайников, Лючилла – Татьяна Вицинская, Дормонт – Рамзат Балакишиев. Камерный оркестр "Астана Опера", партия клавесина – Елена Сахно / Жанар Ахметова.

Премьера первой постановки в рамках проекта театр "Piccolo" прошла в "Астана Опера" 6, 7 апреля 2019 года. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа, технический директор проекта – Виктор Караре, ассистент дирижера – Руслан Баймурзин, ассистенты режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, Алтынганым Ахметова, координатор проекта – Маржан Жакенова.

25 ноября в 19.00 пройдет концерт Приношение Бетховену из цикла "Казахквартет приглашает". Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой в составе: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), Ернар Мынтаев (виолончель) продолжает серию концертов, посвященных 250-летию выдающегося композитора. Музыканты исполнят Струнный квартет №10 ("Арфовый") ми-бемоль мажор, ор.74, Большую фугу для струнного квартета си-бемоль мажор, ор.133 Л. ван Бетховена. Художественный руководитель ансамбля – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев.

28 ноября в 18.00 знаменитая оперная дива, ведущая солистка "Астана Опера" Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы посвятит вечер романсов "Души и музыки созвучье" юбилею П. Чайковского. Творческая судьба выдающейся певицы тесно связана с именем великого композитора: в 1998 году она первая и единственная вокалистка из Казахстана стала лауреатом Международного конкурса им. П. Чайковского в Москве и получила специальный диплом им. М. Давыдова. Эта победа открыла ей путь на сцены многих знаменитых театров, включая парижскую Гранд-опера. В программе концерта романсы П. Чайковского и С. Рахманинова. Партия фортепиано – Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

29 ноября в 18.00 Заслуженный деятель Казахстана первая скрипка оркестра "Астана Опера" Багдат Абильханов открывает цикл концертов "Все сонаты Людвига ван Бетховена", посвященный 250-летию немецкого гения. В его рамках известный казахстанский скрипач сыграет все 10 сонат для скрипки и фортепиано Л. ван Бетховена. В концерте "Бог музыки в его вселился opus…" прозвучат Соната для скрипки и фортепиано №1 ре мажор, op.12/1 и Соната для скрипки и фортепиано № 3 ми-бемоль мажор, ор.12/3, которые великий композитор посвятил своему учителю Антонио Сальери и Соната для скрипки и фортепиано № 5 фа мажор "Весенняя", ор. 24, посвященная графу Морицу фон Фрису. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Салтанат Абильханова. В скрипичных сонатах Бетховена счастливо соединились два его любимых инструмента – скрипка и фортепиано. Большая часть сонат была написана в ранний период творчества, отзвуки галантности XVIII века сочетались в них с новыми музыкальными идеями, которые композитор впоследствии реализовал в фортепианных сонатах и симфониях.

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