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В Астане 100 тысяч человек пришли посмотреть шоу дронов

В Астане 100 тысяч человек пришли посмотреть на шоу дронов, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 23:11 Фото: акимат Астаны
В честь Дня столицы для жителей и гостей города 6 июля организовали уникальное световое шоу дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

Над городом запустили 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 – пиротехнические дроны.

Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты были синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

Дроны показали в ночном небе такие фигуры и объекты, как:

  • Планета Земля
  • Карта Казахстана
  • Шанырак
  • Ракета и Сатурн
  • Байтерек
  • "Таза Казахстан"
  • Флаг Казахстана
  • Сердце и Астана

Также в Астане прошел праздничный концерт под открытым небом, на котором выступили звезды отечественной эстрады: Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

Вместе с тем 7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Kalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

Напомним, что световое шоу дронов было проведено и в 2023 году в рамках празднования 25-летия Астаны. Подробнее об этом здесь.

Как астанчане празднуют День города, можно узнать здесь.

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