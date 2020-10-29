Тренер Жанибека Алимханулы рассказал о языковом барьере

Жанибек готов выйти на ринг против серьезных оппонентов.

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) не чувствует языковой барьер во время общения и тренировок со своим американским наставником Джеймсом "Бадди" Макгиртом. Об этом рассказал сам знаменитый специалист, передает zakon.kz.

Существует ли между нами языковой барьер? В боксе не бывает языкового барьера (улыбается). Он понимает, чего я хочу, и этого достаточно, — заявил в интервью подкасту WBGR Sports Network Макгирт.

По мнению тренера, Жанибек готов выйти на ринг против серьезных оппонентов, несмотря на не самый большой опыт больших боев в профи.

Жанибек готов сразиться с любым в среднем весе, неважно, кто это будет. Чем сильнее соперник, тем сильнее Жанибек. Чем лучше его оппозиция, тем лучше он себя показывает, - сказал Джеймс Макгирт.

Напомним, 10 октября Жанибек выступил в Лас-Вегасе, где нокаутировал аргентинца Гонсало Корию, после чего заявил, что желает биться за титулы чемпиона мира с Деметриусом Андраде, Джермаллом Чарло, Саулем Альваресом и Риотой Муратой.

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