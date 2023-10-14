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Мы готовы: Жанибек Алимханулы сделал заявление перед боем с Гуальтьери

Мы готовы: Жанибек Алимханулы сделал заявление перед боем с Гуальтьери Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы заявил, что готов к завтрашнему поединку с немцем Винченцо Гуальтьери, сообщает Zakon.kz

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"Вес сделан. Мы готовы к завтрашнему дню!" - написал Алимханулы на своей странице в Instagram.

Результата чемпиона WBO из Казахстана - 72,257 кг, а чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери из Германии - 72,347 кг. 

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы и Винченцо Гуальтьери утром в воскресенье, 15 октября, проведут объединительный бой за два чемпионских пояса в среднем весе: на кону будут стоять титулы по версиям WBO и IBF. Этот поединок пройдет в Розенберге (США, штат Техас).


До этого Жанибек Алимханулы встретился с соперником перед поединком за два титула.

У обоих соперников пока что ни одного поражения. В активе Алимханулы 14 побед, девять из которых он выиграл нокаутом. Немецкий боксер праздновал успех в 21 встрече и одну провел вничью.

Свой последний бой "Казахский стиль" провел 13 мая 2023 года, когда второй раз защитил титул чемпиона по версии WBO. Гуальтьери 1 июля 2023 года сенсационно одержал верх над непобежденным Эскивом Фалькао (30-0-0), выиграв единогласным решением судей, и впервые завоевал пояс чемпиона IBF в среднем весе.

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