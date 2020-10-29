Черная вдова: четыре женщины, брак с которыми вел в могилу

Черная вдова — вид пауков, самки которых имеют обыкновение съедать самцов после спаривания.

В народе "черными вдовами" прозвали женщин, чьи мужья по какой-то причине долго не живут. Иногда это — цепь трагических случайностей. Но не всегда.

Вера Ренци

Вера родилась в 1903 году в богатой семье, происходившей из венгерского дворянства, но ни деньги, ни благородное происхождение, кажется, не оставили никакого следа на характере этой барышни. Согласно некоторым источникам, Вера росла совершенно неуправляемым ребенком и уже в пятнадцатилетнем возрасте сбежала из дома в компании друзей. Дружить Вера предпочитала с мужчинами, причем выбирала тех, кто намного старше нее. Замуж она тоже вышла за человека в возрасте.

Это был богатый делец из Бухареста, от него Вера родила сына Лоренсо. Вскоре после рождения ребенка Вера начала подозревать, что муж ей изменяет, и решила отомстить. Она подсыпала мужу в вино мышьяк. Избавившись от тела, Вера сообщила близким, что муж бросил ее и сына и ушел к другой женщине. Через год она объявила, что до нее дошли слухи о смерти неверного мужа в автокатастрофе. Вскоре она вновь вышла замуж.

Вторым супругом Веры стал ее ровесник, но и этот брак не сложился: Вера вновь начала изводить мужа своей ревностью и подозрительностью, супруги часто ссорились. Вскоре исчез и второй муж черной вдовы — по словам Веры, и он тоже предпочел ей другую. Через год она якобы получила от него письмо, в котором он сообщал, что расстается с ней навсегда и не вернется домой. На самом деле тело "неверного мужа" уже год лежало в гробу в винном подвале.

Больше Вера не выходила замуж, но у нее были отношения с разными мужчинами, в том числе женатыми. Все ее любовники пропадали без вести — кто-то через год после начала романа, а кто-то буквально в первые дни. Считается, что череду убийств остановила обманутая жена одного из любовников Веры: якобы женщина решила проследить за неверным мужем и узнала, кого он посещает, а когда мужчина пропал — вызвала полицию.

Дом Ренци обыскали, в подвале обнаружили 32 цинковых гроба с телами разной степени разложения. Вера призналась в убийствах и сообщила, что отравила всех этих мужчин мышьяком, потому что они были неверны ей. Также она заявила, что ей нравилось проводить время в подвале "с бывшими поклонниками". Созналась она и в убийствах обоих мужей. Кроме того, выяснилось, что сын Веры, приехавший к ней в гости, случайно обнаружил подвал с гробами, тогда Вера отравила и его.



Белль Соренсен Ганнесс

Согласно некоторым данным, Белль Соренсен Ганнесс (урожденная Брунгильда Польсдаттер Сторшетт) отправила на тот свет от 25 до 40 человек, в их числе — собственных дочерей Миртл и Люси и, возможно, обоих мужей, а также всех остальных своих детей.

Брунгильда, она же Белль, родилась в Норвегии. Она была младшей из 8 детей, но выросла крупной и сильной девушкой: по свидетельствам очевидцев, рост Брунгильды составлял 183 сантиметра, а вес — 90 килограммов, она была очень сильной. Девушка нанималась работать на фермы и за три года сумела накопить деньги на билет в США, куда уже уехала одна из ее старших сестер. За океаном Брунгильда сменила имя и устроилась в прислуги.

В 1884 году Белль вышла замуж за Мэдса Соренсена из Чикаго, там же через год они открыли свой кондитерский магазин, но он сгорел через год. Супруги забрали страховку и купили на эти деньги дом.

Согласно исследованиям, у Белль и Медса было четверо детей: Кэролайн, Аксель, Миртл и Люси. Кэролайн и Аксель умерли еще во младенчестве якобы от колита, симптомы которого почти ничем не отличаются от симптомов отравления: диарея, тошнота, спазмы. Дети были застрахованы, и после их смерти страховая компания выплачивала родителям деньги. Затем Белль отравила и мужа. Вырученных денег ей хватило для того, чтобы купить себе ферму.

Именно на эту ферму Белль и стала приглашать мужчин, размещая в газетах брачные объявления. Желающих составить личное счастье обеспеченной вдовы было предостаточно, но ни один так и не стал мужем Белль и не вернулся с проклятой фермы. Что стало с другими детьми Белль — неизвестно.

Более того, неизвестно, как умерла сама отравительница: в какой-то момент она просто исчезла, а вскоре после ее исчезновения полиция обнаружила рядом с фермой Белль обезглавленный и обугленный труп. Принадлежность этих останков к преступнице и сегодня остается недоказанной, так что, возможно, черная вдова просто инсценировала свою смерть, чтобы избежать наказания.

Мэри Энн Коттон

Говорят, что палач, казнивший Мэри Энн Коттон, намеренно продлил мучения жертвы, неправильно закрепив петлю. Если это правда — было за что: Мэри Энн Коттон отравила мышьяком около 20 человек, включая десять собственных детей, четверых мужей и любовника.

Детство Мэри Энн было тяжелым: ее отец был очень религиозным и часто наказывал детей. После его смерти семья Мэри Энн, состоявшая из матери и брата, оказалась за чертой бедности. В Викторианской Англии это означало, что семье пришлось бы уйти в "трудовые дома" и расстаться, но мать девушки снова вышла замуж. Голод и разлука семье больше не грозили, но отношения с отчимом у Мэри Энн не сложились: они взаимно недолюбливали друг друга, и девушка искала любую возможность покинуть отчий дом.

В 16 лет Мэри Энн устроилась работницей на ферму. Нареканий к ее работе у хозяев не было, но зато почти сразу поползли слухи о ее сексуальных приключениях. Впрочем, Мэри Энн довольно скоро вышла замуж за шахтера по имени Уильям Моубрей и уехала. В этом браке родилось пятеро детей, но четверо умерли во младенчестве. Вскоре скончался и муж: он получил травму на работе и отправился домой подлечиться, но там его свалило кишечное расстройство, от которого несчастный и скончался.

Получив страховку, Мэри Энн купила себе новое платье. Свою единственную выжившую дочь Изабель она отправила к бабушке, а сама нашла работу в больнице, став ответственной за хранение мышьяка.

В больнице у Мэри Энн начался роман с пациентом, инженером по имени Джордж Вард. Вскоре после его выписки они поженились, но Мэри Энн не спешила забрать Изабель в новую семью, тем более что новоиспеченный супруг опять заболел. Доктор, наблюдавший Джорджа, обвинил больницу в неправильном лечении пациента, а Мэри Энн активно поддерживала эту точку зрения. Вскоре Джордж Вард умер, а Мэри Энн переехала.

Следующий муж Мэри Энн Джеймс Робинсон, искал домохозяйку, которая позаботилась бы о его доме и детях после смерти жены. Мэри Энн легко прошла собеседование и была принята на работу. Буквально через месяц, под Рождество, один из детей Робинсона заболел кишечной лихорадкой и скончался. Мэри Энн поспешила утешить несчастного отца, и вскоре уже была беременна от него.

В это время тяжело заболела ее мать, и Мэри Энн отправилась ухаживать за ней, а заодно навестить Изабель. К моменту приезда дочери мать Мэри Энн уже шла на поправку, но потом ей неожиданно стало хуже, она скончалась — тоже от кишечного расстройства. Изабель пришлось уехать вместе с матерью в дом Робинсона, где она вскоре заболела — вместе с тремя детьми Джеймса. Все они умерли один за другим. В живых осталась дочь Мэри Энн и Джеймса Робинсона — совсем младенец.

Самого Джеймса от смерти спасла собственная прижимистость: выяснилось, что Мэри Энн без его ведома наделала долгов, и Робинсон в бешенстве выгнал жену из дома. Она ушла вместе с маленькой дочерью, которую потом подбросила знакомым. Ребенка вернули отцу.

Сама же Мэри Энн быстро познакомилась с еще одним вдовцом Фредериком Коттоном и быстро забеременела от него. Фредерик предложил ей руку и сердце, Мэри Энн согласилась, хотя официально все еще была замужем за Робинсоном. Через год Фредерик Коттон скончался от все той же загадочной кишечной болезни, а Мэри Энн стала владелицей его дома и опекуншей двух его сыновей.

В этот дом она пригласила любовника, но не смогла долго жить с ним: совсем рядом нашелся пожилой и богатый чиновник, которому требовалась сиделка. Мэри Энн, не изменяя привычному плану, забеременела от пожилого богача, но дети Коттона мешали этому браку. Она немедленно отравила двоих детей Коттона (один из которых был ее собственным), а заодно — собственного любовника. В живых оставался только семилетний Чарльз Коттон.

Мэри Энн, уверенная в собственной безнаказанности, послала за ядом будущую жертву, но Чарльзу мышьяк не продали. Тогда она попросила об этом соседа, тот не отказал, и вскоре Чарльз Коттон скончался. Врачи, которые совсем недавно осматривали мальчика и не нашли никаких признаков болезни, были изумлены. Кроме того, соседей Мэри Энн поверг в шок тот факт, что после смерти пасынка она отправилась не в морг за его телом, а в страховую компанию за деньгами.

Местные газеты вцепились в эту историю, и Мэри Энн приготовилась к бегству, но не успела: врач, сохранивший ткани Чарльза Коттона, провел экспертизу и обнаружил в них мышьяк. Полиция арестовала Мэри Энн, тела ее жертв были эксгумированы, доказательства собраны. Мэри Энн Коттон была приговорена к смертной казни. 24 марта 1873 года она взошла на эшафот и из-за неправильно сделанной палачом петли умирала около трех минут.

Лидия Шерман

Лидия Шерманн или, как ее еще называли, Борджиа из Коннектикута прожила со своим мужем в любви и согласии 18 лет и лишь затем отравила его.

В 16 лет Лидия познакомилась с вдовцом Эдвардом Страком и почти сразу вышла за него замуж: девушка росла без родителей и мечтала о семье. Страк был полицейским, и спустя 18 лет безупречной службы его сократили. Он впал в депрессию, чем очень раздражал свою молодую жену. Лидия решила проблему, отравив мужа мышьяком. Но осознав, что одной ей не вырастить детей, Лидия решила избавиться и от них.

Шестилетнюю Марту Энн, четырехлетнего Эдварда и младенца Уильяма она отравила в один день. Подростки Джордж и Энн Элиза были убиты во время болезни — так было проще замести следы. Самая старшая дочь умерла своей смертью вскоре после этих событий. А Лидия устроилась экономкой к богатому фермеру Деннису Харлборту и довольно скоро стала его женой.

Вскоре Деннис скончался, оставив своей вдове солидное состояние. Неизвестно, зачем Лидии понадобилось вновь устраиваться на работу, скорее всего, ради нового замужества. Так и произошло: Лидия устроилась няней к Горацию Шерману — тот один воспитывал дочь. Брак в целом был удачным, если бы не одно но: Гораций любил выпить. Это так сильно раздражало Лидию, что она решила отравить дочь Шермана, чтобы тот одумался. Но вместо этого Гораций еще сильнее запил, и тогда Лидия отравила и его.

Вскоре Лидию арестовали и приговорили к смертной казни, затем заменив приговор на пожизненное заключение. Она закончила свои дни в тюрьме.

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