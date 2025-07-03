Крупный порт закрыли в Германии из-за черных вдов

Фото: pixabay

Один из терминалов автохаба в портовом городе Бремерхафен на севере Германии временно перестал работать из-за того, что там нашли ядовитых каракуртов – вид пауков из рода черных вдов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Bild, инцидент произошел в последний день июня на территории автомобильного терминала. По словам представителя логистической компании BLG Тины Аллерхайлиген, работы в зоне находки пауков были немедленно прекращены, а участок перекрыт для сотрудников и посетителей. "Мы оперативно привлекли специализированную дезинсекционную службу, чтобы устранить проблему. К счастью, сотрудникам ничего не угрожало, и нам не пришлось закрывать весь терминал, поэтому экономических потерь удалось избежать", – отметила Аллерхайлиген. Ранее сообщалось, что в Атырау появились гигантские пауки неизвестного происхождения.

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