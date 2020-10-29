В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу
На курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.
Фото : 24.kg29 октября 2020, 13:11
В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
По словам представителя "Кырк чоро" Замирбека Кочорбаева, организатором собрания выступило движение "Народный курултай".
На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предполагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутатов парламента, - пояснил Замирбек Кочорбаев.
По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.
Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов, - добавил бывший лидер "Кырк чоро".
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