На курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.

В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По словам представителя "Кырк чоро" Замирбека Кочорбаева, организатором собрания выступило движение "Народный курултай".

На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предполагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутатов парламента, - пояснил Замирбек Кочорбаев.

По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.

Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов, - добавил бывший лидер "Кырк чоро".

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